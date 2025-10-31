Soirée Halloween au Puits enchanté Doudeville
Soirée Halloween au Puits enchanté
8 Rue du Champ de Course Doudeville Seine-Maritime
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
HYPNOSE & frissons garantis…
Le 31 octobre 2025, vivez un spectacle spécial Halloween !
Transformistes, chanteuse & le magnétique YKAJ, hypnotiseur pour une soirée hors du commun ️
Dîner-spectacle, ambiance envoûtante… et si tu veux, viens déguisé(e) un prix pour le meilleur costume t’attend ! .
8 Rue du Champ de Course Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 67 55 75
