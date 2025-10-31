Soirée Halloween au Puits enchanté Doudeville

HYPNOSE & frissons garantis…

Le 31 octobre 2025, vivez un spectacle spécial Halloween !

Transformistes, chanteuse & le magnétique YKAJ, hypnotiseur pour une soirée hors du commun ️

Dîner-spectacle, ambiance envoûtante… et si tu veux, viens déguisé(e) un prix pour le meilleur costume t’attend ! .

8 Rue du Champ de Course Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 67 55 75

