Soirée Halloween Aubazines samedi 1 novembre 2025.
Place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
L’association des parents d’élèves d’Aubazines Obaz’Mômes, organise une soirée Halloween pour les enfants.
Enfile ton déguisement et rejoins nous pour partager un moment terriblement effrayant !
Rendez-vous sur la place Léon Canard pour partir dans les bas fonds d’Aubazine.
Pensez à apporter quelques victuailles, la potion magique sera offerte
La présence des parents est obligatoire .
Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 13 94
German : Soirée Halloween
