Soirée Halloween Aubazines

Soirée Halloween Aubazines samedi 1 novembre 2025.

Soirée Halloween

Place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

L’association des parents d’élèves d’Aubazines Obaz’Mômes, organise une soirée Halloween pour les enfants.

Enfile ton déguisement et rejoins nous pour partager un moment terriblement effrayant !

Rendez-vous sur la place Léon Canard pour partir dans les bas fonds d’Aubazine.

Pensez à apporter quelques victuailles, la potion magique sera offerte

La présence des parents est obligatoire .

Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 13 94

English :

German : Soirée Halloween

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Halloween Aubazines a été mis à jour le 2025-10-13 par Corrèze Tourisme