Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence

Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 0h. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 00:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Fêtez Halloween aux Pieds dans l’Eau à Saint-Rémy-de-Provence.

Cette année encore, Les Pieds dans l’Eau vous invite à découvrir son étage hanté le vendredi 31 octobre de 19h00 à 00h00 !



Préparez vous à passer une soirée effrayante grâce à une décoration gigantesque et une ambiance à réveiller les morts. Déguisements vivement conseillés. .

Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49

English :

Celebrate Halloween at Les Pieds dans l’Eau in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Feiern Sie Halloween im Pieds dans l’Eau in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Festeggiate Halloween a Les Pieds dans l’Eau a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Celebra Halloween en Les Pieds dans l’Eau, en Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles