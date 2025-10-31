Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 0h. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
2025-10-31
Fêtez Halloween aux Pieds dans l’Eau à Saint-Rémy-de-Provence.
Cette année encore, Les Pieds dans l’Eau vous invite à découvrir son étage hanté le vendredi 31 octobre de 19h00 à 00h00 !
Préparez vous à passer une soirée effrayante grâce à une décoration gigantesque et une ambiance à réveiller les morts. Déguisements vivement conseillés. .
Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49
English :
Celebrate Halloween at Les Pieds dans l’Eau in Saint-Rémy-de-Provence.
German :
Feiern Sie Halloween im Pieds dans l’Eau in Saint-Rémy-de-Provence.
Italiano :
Festeggiate Halloween a Les Pieds dans l’Eau a Saint-Rémy-de-Provence.
Espanol :
Celebra Halloween en Les Pieds dans l’Eau, en Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Soirée Halloween aux Pieds dans l’Eau Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles