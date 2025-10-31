Soirée Halloween avec l’APE Châteauneuf-sur-Cher
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher
Vendredi 2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31
Toujours dans la convivialité et dans un esprit familial, venez costumés à la soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves des P’tit Loups.
Qui aura le déguisement le plus effrayant ? Au programme animations et défis, défilé de costumes, boum endiablée, pièce montée de bonbons à gagner. Restauration du food-truck Tout2Bon sur place. Pré-inscriptions souhaitées. .
Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 23 79 17
English :
The P’tit Loups Parents’ Association is organizing a family-friendly Halloween party in costume.
German :
Kommen Sie kostümiert zum Halloween-Abend, der von der Elternvereinigung der P’tit Loups organisiert wird.
Italiano :
L’associazione dei genitori P’tit Loups organizza una serata di Halloween in costume per le famiglie.
Espanol :
La Asociación de Padres P’tit Loups organiza una velada familiar de Halloween con disfraces.
