Soirée Halloween avec l’APE Châteauneuf-sur-Cher

Soirée Halloween avec l’APE

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Toujours dans la convivialité et dans un esprit familial, venez costumés à la soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves des P’tit Loups.

Qui aura le déguisement le plus effrayant ? Au programme animations et défis, défilé de costumes, boum endiablée, pièce montée de bonbons à gagner. Restauration du food-truck Tout2Bon sur place. Pré-inscriptions souhaitées. .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 23 79 17

English :

The P’tit Loups Parents’ Association is organizing a family-friendly Halloween party in costume.

German :

Kommen Sie kostümiert zum Halloween-Abend, der von der Elternvereinigung der P’tit Loups organisiert wird.

Italiano :

L’associazione dei genitori P’tit Loups organizza una serata di Halloween in costume per le famiglie.

Espanol :

La Asociación de Padres P’tit Loups organiza una velada familiar de Halloween con disfraces.

