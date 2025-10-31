Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet

Soirée Halloween avec l'APE de Levet

Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween avec l’APE de Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Ce 31 octobre, c’est chasse aux bonbons à Levet. Il ne reste qu’une chose à faire, enfilez son costume le plus effrayant !
L’association des Parents d’léèves de Levet, Les Lapinos organise une soirée Halloween avec chasse aux bonbons, boum, concours de déguisements et concours de citrouilles. 2  .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 25 

English :

This October 31, it’s trick-or-treat time in Levet. There’s only one thing left to do: put on your scariest costume!

German :

An diesem 31. Oktober ist in Levet Süßigkeitenjagd angesagt. Da bleibt nur eines übrig: Schlüpfen Sie in sein gruseligstes Kostüm!

Italiano :

Il 31 ottobre è tempo di dolcetto o scherzetto a Levet. C’è solo una cosa da fare: indossare il vostro costume più spaventoso!

Espanol :

Este 31 de octubre, llega la hora del truco o trato en Levet. Sólo tienes que ponerte tu disfraz más terrorífico

L’événement Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet a été mis à jour le 2025-10-13 par OT LIGNIERES