Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet

Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween avec l’APE de Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Ce 31 octobre, c’est chasse aux bonbons à Levet. Il ne reste qu’une chose à faire, enfilez son costume le plus effrayant !

L’association des Parents d’léèves de Levet, Les Lapinos organise une soirée Halloween avec chasse aux bonbons, boum, concours de déguisements et concours de citrouilles. 2 .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 25

English :

This October 31, it’s trick-or-treat time in Levet. There’s only one thing left to do: put on your scariest costume!

German :

An diesem 31. Oktober ist in Levet Süßigkeitenjagd angesagt. Da bleibt nur eines übrig: Schlüpfen Sie in sein gruseligstes Kostüm!

Italiano :

Il 31 ottobre è tempo di dolcetto o scherzetto a Levet. C’è solo una cosa da fare: indossare il vostro costume più spaventoso!

Espanol :

Este 31 de octubre, llega la hora del truco o trato en Levet. Sólo tienes que ponerte tu disfraz más terrorífico

L’événement Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet a été mis à jour le 2025-10-13 par OT LIGNIERES