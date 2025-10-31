Soirée Halloween avec l’APE de Levet Levet
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif enfant
Début : Vendredi 2025-10-31 17:30:00
Ce 31 octobre, c’est chasse aux bonbons à Levet. Il ne reste qu’une chose à faire, enfilez son costume le plus effrayant !
L’association des Parents d’léèves de Levet, Les Lapinos organise une soirée Halloween avec chasse aux bonbons, boum, concours de déguisements et concours de citrouilles. 2 .
English :
This October 31, it’s trick-or-treat time in Levet. There’s only one thing left to do: put on your scariest costume!
German :
An diesem 31. Oktober ist in Levet Süßigkeitenjagd angesagt. Da bleibt nur eines übrig: Schlüpfen Sie in sein gruseligstes Kostüm!
Italiano :
Il 31 ottobre è tempo di dolcetto o scherzetto a Levet. C’è solo una cosa da fare: indossare il vostro costume più spaventoso!
Espanol :
Este 31 de octubre, llega la hora del truco o trato en Levet. Sólo tienes que ponerte tu disfraz más terrorífico
