Salle d’animation Baraqueville Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Laurent Meyer présente « Soirée Halloween, music 80, 90, 2000 »

Possibilité de se restaurer de 19h à 22h 5 .

Salle d’animation Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10

English :

Laurent Meyer presents « Soirée Halloween, music 80, 90, 2000 »

German :

Laurent Meyer präsentiert « Halloween-Abend, Musik 80, 90, 2000 »

Italiano :

Laurent Meyer presenta « Soirée Halloween, musica 80, 90, 2000 »

Espanol :

Laurent Meyer presenta « Soirée Halloween, música 80, 90, 2000 »

L’événement Soirée Halloween Baraqueville a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)