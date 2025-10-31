Soirée Halloween Baraqueville
Soirée Halloween Baraqueville vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle d’animation Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Sinon
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Laurent Meyer présente « Soirée Halloween, music 80, 90, 2000 »
Possibilité de se restaurer de 19h à 22h 5 .
Salle d’animation Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10
English :
Laurent Meyer presents « Soirée Halloween, music 80, 90, 2000 »
German :
Laurent Meyer präsentiert « Halloween-Abend, Musik 80, 90, 2000 »
Italiano :
Laurent Meyer presenta « Soirée Halloween, musica 80, 90, 2000 »
Espanol :
Laurent Meyer presenta « Soirée Halloween, música 80, 90, 2000 »
L’événement Soirée Halloween Baraqueville a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)