Soirée Halloween Bazarnes vendredi 31 octobre 2025.

Salle des Fêtes Bazarnes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Chasse aux bonbons, concours de la citrouille la plus terrifiante et du plat le plus affreusement délicieux… Venez nombreux et déguisés ! .

Salle des Fêtes Bazarnes 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

