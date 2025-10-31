Soirée Halloween Bazarnes
Soirée Halloween Bazarnes vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle des Fêtes Bazarnes Yonne
Gratuit
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Chasse aux bonbons, concours de la citrouille la plus terrifiante et du plat le plus affreusement délicieux… Venez nombreux et déguisés ! .
Salle des Fêtes Bazarnes 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
