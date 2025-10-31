Soirée Halloween Blangy-le-Château
Soirée Halloween Blangy-le-Château vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Centre du village Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Pour les petits monstres
Au programme, les petits monstres et les sorcières en herbe pourront d’abord se lancer dans une chasse aux bonbons effrénée.
Par groupes, ils arpenteront les rues du village pour collecter le plus de friandises possible.
Plus d’informations à venir. .
Centre du village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
English : Soirée Halloween
For little monsters
German : Soirée Halloween
Für kleine Monster
Italiano :
Per i piccoli mostri
Espanol :
Para pequeños monstruos
