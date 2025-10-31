Soirée Halloween Blangy-le-Château

Centre du village Blangy-le-Château Calvados

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour les petits monstres

Au programme, les petits monstres et les sorcières en herbe pourront d’abord se lancer dans une chasse aux bonbons effrénée.

Par groupes, ils arpenteront les rues du village pour collecter le plus de friandises possible.

Plus d’informations à venir. .

Centre du village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

English : Soirée Halloween

For little monsters

German : Soirée Halloween

Für kleine Monster

Italiano :

Per i piccoli mostri

Espanol :

Para pequeños monstruos

