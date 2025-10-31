Soirée Halloween Briare

Planet Kid’s Briare organise sa soirée Halloween le 31 octobre 2025, de 19h à 22h. Au programme animations, défis et gourmandises pour une soirée terrifiante et amusante ! Entrée 6 € (-3 ans), 8 € (3 ans et +), gratuit pour les adultes.

Le centre de loisirs Planet Kid’s Briare donne rendez-vous aux familles pour une soirée Halloween pleine de frissons le vendredi 31 octobre 2025, de 19h à 22h. Dans une ambiance festive et mystérieuse, les enfants pourront participer à des animations et des défis spécialement imaginés pour l’occasion. Entre rires et frayeurs, chacun profitera d’un moment convivial autour de snacks salés, sucrés et de nombreuses gourmandises. L’événement est ouvert à tous 6 € pour les enfants de moins de 3 ans, 8 € pour les 3 ans et plus, et gratuit pour les adultes. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire. Une soirée à ne pas manquer pour partager en famille la magie et les frissons d’Halloween à Planet Kid’s Briare. Renseignements au 06 21 46 25 71. 8 .

English :

Planet Kid?s Briare is organizing its Halloween party on October 31, 2025, from 7pm to 10pm. On the program: entertainment, challenges and treats for a terrifyingly fun evening! Admission: 6? (-3 years), 8? (3+ years), free for adults.

German :

Planet Kid?s Briare veranstaltet am 31. Oktober 2025 von 19.00 bis 22.00 Uhr seine Halloween-Party. Auf dem Programm stehen Animationen, Herausforderungen und Leckereien für einen gruseligen und lustigen Abend! Eintritt: 6 ? (-3 Jahre), 8 ? (3 Jahre und älter), Erwachsene frei.

Italiano :

Il Planet Kid’s Briare organizza la sua festa di Halloween il 31 ottobre 2025, dalle 19.00 alle 22.00. In programma: animazione, sfide e dolcetti per una serata terrificante e divertente! Ingresso: 6? (-3 anni), 8? (3 anni e oltre), gratuito per gli adulti.

Espanol :

Planet Kid’s Briare celebra su fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2025, de 19:00 a 22:00 horas. En el programa: animaciones, desafíos y golosinas para una velada terrorífica y divertida Entrada: 6? (-3 años), 8? (a partir de 3 años), gratuita para los adultos.

