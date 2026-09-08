Soirée Halloween Brie-sous-Matha
samedi 24 octobre 2026 · Brie-sous-Matha
Informations pratiques
Brie-sous-Matha
Soirée Halloween
Salle des fêtes Brie-sous-Matha Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Soirée Halloween avec l’amicale des donneurs de sang. Repas organisé par l’association.
Concours de déguisement et présence d’un DJ.
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Salle des fêtes Brie-sous-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 02 94 amicale.donneursdesang.matha@gmail.com
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L’événement Soirée Halloween Brie-sous-Matha a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge