Informations pratiques

Brie-sous-Matha

Soirée Halloween

Salle des fêtes Brie-sous-Matha Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Soirée Halloween avec l’amicale des donneurs de sang. Repas organisé par l’association.

Concours de déguisement et présence d’un DJ.

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Salle des fêtes Brie-sous-Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 02 94 amicale.donneursdesang.matha@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée Halloween Brie-sous-Matha a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge