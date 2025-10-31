Soirée Halloween Brou

Soirée Halloween Brou vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween avec Brou Fitness.

A 19h30 animations sous la Halle à Brou zumba Halloween et combat zombie.

A 20h30 buffet effrayant et concours du meilleur costume dans la salle de sport de Brou Fitness (Allée des Alouettes).

.

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Halloween evening with Brou Fitness.

At 7.30pm, entertainment under the Halle à Brou: Halloween zumba and zombie fight.

At 8.30pm spooky buffet and best costume contest in the Brou Fitness gym (Allée des Alouettes).

German :

Halloween-Abend mit Brou Fitness.

Um 19:30 Uhr Animationen in der Halle in Brou: Halloween Zumba und Zombie-Kampf.

Um 20:30 Uhr gruseliges Buffet und Wettbewerb um das beste Kostüm in der Sporthalle von Brou Fitness (Allée des Alouettes).

Italiano :

Serata di Halloween con Brou Fitness.

Alle 19.30, animazione nella Halle à Brou: zumba di Halloween e lotta contro gli zombie.

Alle 20.30, buffet spettrale e gara per il miglior costume nella palestra Brou Fitness (Allée des Alouettes).

Espanol :

Noche de Halloween con Brou Fitness.

A las 19.30 h, animación en la Halle à Brou: zumba de Halloween y lucha de zombis.

A las 20.30 h, buffet terrorífico y concurso de disfraces en el gimnasio Brou Fitness (Allée des Alouettes).

L’événement Soirée Halloween Brou a été mis à jour le 2025-10-09 par OT GRAND CHATEAUDUN