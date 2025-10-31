Soirée Halloween Brou
Soirée Halloween Brou vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Brou Eure-et-Loir
Soirée Halloween avec Brou Fitness.
A 19h30 animations sous la Halle à Brou zumba Halloween et combat zombie.
A 20h30 buffet effrayant et concours du meilleur costume dans la salle de sport de Brou Fitness (Allée des Alouettes).
Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Halloween evening with Brou Fitness.
At 7.30pm, entertainment under the Halle à Brou: Halloween zumba and zombie fight.
At 8.30pm spooky buffet and best costume contest in the Brou Fitness gym (Allée des Alouettes).
German :
Halloween-Abend mit Brou Fitness.
Um 19:30 Uhr Animationen in der Halle in Brou: Halloween Zumba und Zombie-Kampf.
Um 20:30 Uhr gruseliges Buffet und Wettbewerb um das beste Kostüm in der Sporthalle von Brou Fitness (Allée des Alouettes).
Italiano :
Serata di Halloween con Brou Fitness.
Alle 19.30, animazione nella Halle à Brou: zumba di Halloween e lotta contro gli zombie.
Alle 20.30, buffet spettrale e gara per il miglior costume nella palestra Brou Fitness (Allée des Alouettes).
Espanol :
Noche de Halloween con Brou Fitness.
A las 19.30 h, animación en la Halle à Brou: zumba de Halloween y lucha de zombis.
A las 20.30 h, buffet terrorífico y concurso de disfraces en el gimnasio Brou Fitness (Allée des Alouettes).
