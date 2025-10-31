Soirée Halloween Camarès

Soirée Halloween Camarès vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Camarès Aveyron

Etes vous prêts pour une soirée effrayante ? l’APE de l’école publique vous invite à une soirée déguisée spéciale Halloween ! Au programme concours de déguisement, repas des sorcières et animation musicale

A partir de 19h à la salle des fête rebaptisée pour l’occasion le Manoir de la Sorcière

Concours de déguisement petits et grands

Repas 15€

Menu soupe de la sorcière (citrouille), araignée de porc et ses pommes de terres sautées, fromage et dessert

Soirée animée par TOPMUSIC ANIMATION 15 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie

English :

Are you ready for a spooktacular evening? The APE of the public school invites you to a special Halloween costume party! On the program: costume contest, witches’ meal and musical entertainment

German :

Sind Sie bereit für einen gruseligen Abend? Die EV der öffentlichen Schule lädt Sie zu einem speziellen Halloween-Kostümabend ein! Auf dem Programm stehen ein Verkleidungswettbewerb, ein Hexenessen und musikalische Unterhaltung

Italiano :

L’APE della scuola pubblica vi invita a una speciale festa in maschera di Halloween! In programma: gara in maschera, cena delle streghe e intrattenimento musicale

Espanol :

¿Estás preparado para una velada espeluznante? La APE del colegio público te invita a una fiesta especial de disfraces de Halloween En el programa: concurso de disfraces, comida de brujas y animación musical

