Soirée Halloween Camarès
Soirée Halloween Camarès vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Camarès Aveyron
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Etes vous prêts pour une soirée effrayante ? l’APE de l’école publique vous invite à une soirée déguisée spéciale Halloween ! Au programme concours de déguisement, repas des sorcières et animation musicale
A partir de 19h à la salle des fête rebaptisée pour l’occasion le Manoir de la Sorcière
Concours de déguisement petits et grands
Repas 15€
Menu soupe de la sorcière (citrouille), araignée de porc et ses pommes de terres sautées, fromage et dessert
Soirée animée par TOPMUSIC ANIMATION 15 .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie
English :
Are you ready for a spooktacular evening? The APE of the public school invites you to a special Halloween costume party! On the program: costume contest, witches’ meal and musical entertainment
German :
Sind Sie bereit für einen gruseligen Abend? Die EV der öffentlichen Schule lädt Sie zu einem speziellen Halloween-Kostümabend ein! Auf dem Programm stehen ein Verkleidungswettbewerb, ein Hexenessen und musikalische Unterhaltung
Italiano :
L’APE della scuola pubblica vi invita a una speciale festa in maschera di Halloween! In programma: gara in maschera, cena delle streghe e intrattenimento musicale
Espanol :
¿Estás preparado para una velada espeluznante? La APE del colegio público te invita a una fiesta especial de disfraces de Halloween En el programa: concurso de disfraces, comida de brujas y animación musical
