SOIRÉE HALLOWEEN SALLE DES FÊTES Cazères

Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
SOIRÉE HALLOWEEN animé par Dj Kevin LEVES
Le Comité des Fêtes de Cazères vous attend déguisés à la salle des fêtes de Cazères pour fêter Halloween avec DJ Kevin Léves, le vendredi 31 octobre à partir de 19h.
Entrée gratuite Possibilité de se restaurer sur place.
Une boisson offerte sur présentation du ticket de cinéma de la séance du film Conjuring. .
SALLE DES FÊTES Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
HALLOWEEN EVENING with DJ Kevin LEVES
German :
HALLOWEEN-ABEND unter der Leitung von Dj Kevin LEVES
Italiano :
SERATA DI HALLOWEEN con il DJ Kevin LEVES
Espanol :
NOCHE DE HALLOWEEN con DJ Kevin LEVES
