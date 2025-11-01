Soirée Halloween Chantecoq

Soirée Halloween Chantecoq samedi 1 novembre 2025.

Soirée Halloween

Chantecoq Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Les P’tites Canailles organisent leur 2ème Soirée Halloween !

Venez danser et participer à l’élection du meilleur déguisement ainsi qu’au concours de dessin pour tenter de décrocher la récompense !

Réservation obligatoire. Chaque enfant devra être encadré par un accompagnant tout au long de la soirée. 4 .

Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 13 62 25

English :

Les P?tites Canailles organizes its 2nd Halloween Evening !

German :

Les P?tites Canailles organisieren ihren 2. Halloween-Abend !

Italiano :

Les P?tites Canailles organizzano la loro seconda Serata di Halloween !

Espanol :

Les P?tites Canailles organizan su 2ª Noche de Halloween

L’événement Soirée Halloween Chantecoq a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO