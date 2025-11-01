Soirée Halloween Chantecoq
Soirée Halloween Chantecoq samedi 1 novembre 2025.
Soirée Halloween
Chantecoq Loiret
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Les P’tites Canailles organisent leur 2ème Soirée Halloween !
Venez danser et participer à l’élection du meilleur déguisement ainsi qu’au concours de dessin pour tenter de décrocher la récompense !
Réservation obligatoire. Chaque enfant devra être encadré par un accompagnant tout au long de la soirée. 4 .
Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 13 62 25
English :
Les P?tites Canailles organizes its 2nd Halloween Evening !
German :
Les P?tites Canailles organisieren ihren 2. Halloween-Abend !
Italiano :
Les P?tites Canailles organizzano la loro seconda Serata di Halloween !
Espanol :
Les P?tites Canailles organizan su 2ª Noche de Halloween
L’événement Soirée Halloween Chantecoq a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO