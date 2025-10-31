Soirée Halloween Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois
Soirée Halloween Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Restaurant le Clos des Lilas 100, route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme
Début : 2025-10-31 19:00:00
2025-10-31
Jeux, quizz, boum et concours de meilleurs costumes! Bar et petite restauration.
Restaurant le Clos des Lilas 100, route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30
English :
Games, quizzes, party and costume contest! Bar and snacks.
German :
Spiele, Quiz, Party und Wettbewerb für die besten Kostüme! Bar und kleine Snacks.
Italiano :
Giochi, quiz, festa e concorso per il miglior costume! Bar e snack.
Espanol :
Juegos, concurso de preguntas y respuestas, fiesta y concurso de disfraces Bar y aperitivos.
