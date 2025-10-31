Soirée Halloween Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois

Soirée Halloween Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Restaurant le Clos des Lilas 100, route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Jeux, quizz, boum et concours de meilleurs costumes! Bar et petite restauration.

.

Restaurant le Clos des Lilas 100, route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30

English :

Games, quizzes, party and costume contest! Bar and snacks.

German :

Spiele, Quiz, Party und Wettbewerb für die besten Kostüme! Bar und kleine Snacks.

Italiano :

Giochi, quiz, festa e concorso per il miglior costume! Bar e snack.

Espanol :

Juegos, concurso de preguntas y respuestas, fiesta y concurso de disfraces Bar y aperitivos.

L’événement Soirée Halloween Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays Diois