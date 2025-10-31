Soirée Halloween Salle polyvalente Chazemais

Soirée Halloween

Salle polyvalente 20 route de La Chapelaude Chazemais Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Petits monstres, sorcières et fantômes, préparez vos plus beaux costumes… la soirée la plus effrayante de l’année approche !

Salle polyvalente 20 route de La Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46

English :

Little monsters, witches and ghosts, get your best costumes ready… the scariest evening of the year is just around the corner!

German :

Kleine Monster, Hexen und Gespenster, packt eure besten Kostüme ein… die gruseligste Party des Jahres steht bevor!

Italiano :

Piccoli mostri, streghe e fantasmi, preparate i vostri costumi migliori: la notte più spaventosa dell’anno è alle porte!

Espanol :

Pequeños monstruos, brujas y fantasmas, preparad vuestros mejores disfraces… ¡la noche más terrorífica del año está a la vuelta de la esquina!

