Soirée Halloween Cinéma François Truffaut Commercy
Soirée Halloween Cinéma François Truffaut
7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 17:15:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le cinéma François Truffaut vous accueille le soir d’Halloween pour une soirée remplie de frissons.Adultes
7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
English :
The François Truffaut cinema welcomes you on Halloween night for an evening full of thrills and chills.
German :
Das Kino François Truffaut empfängt Sie am Halloween-Abend zu einem Abend voller Grusel.
Italiano :
Il cinema François Truffaut vi accoglie la notte di Halloween per una serata ricca di emozioni e brividi.
Espanol :
El cine François Truffaut le da la bienvenida en la noche de Halloween para una velada llena de suspense y escalofríos.
