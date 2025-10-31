Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween Cinéma François Truffaut Commercy

vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween Cinéma François Truffaut

7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Vendredi 2025-10-31 17:15:00
2025-10-31

Le cinéma François Truffaut vous accueille le soir d’Halloween pour une soirée remplie de frissons.Adultes
7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40  cinematruffaut.commercy@gmail.com

English :

The François Truffaut cinema welcomes you on Halloween night for an evening full of thrills and chills.

German :

Das Kino François Truffaut empfängt Sie am Halloween-Abend zu einem Abend voller Grusel.

Italiano :

Il cinema François Truffaut vi accoglie la notte di Halloween per una serata ricca di emozioni e brividi.

Espanol :

El cine François Truffaut le da la bienvenida en la noche de Halloween para una velada llena de suspense y escalofríos.

