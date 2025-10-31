Soirée Halloween Café de la paix Civray

Soirée Halloween Café de la paix Civray vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Café de la paix 12 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Ambiance musique, tapas, cocktail, déguisement conseillé .

Café de la paix 12 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine poitou.resto@eurolegal.fr

