Soirée halloween Commensacq vendredi 31 octobre 2025.

Soirée halloween

salle des fêtes Commensacq Landes

Tarif : 12 EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Une nouvelle fois, sorcières, fantômes et monstres en tout genre seront de sortie dans le bourg de notre village !!!

Après notre balade effrayante, un repas de l’enfer vous est proposé à 19h !!

Repas Velouté du carrosse de Cendrillon, Burger monstrueux et ses doigts de sorcières, sortilège chocolaté.

Réservation souhaité

Jenifer 06 86 32 26 53

Jessica 06 15 48 23 10 .

salle des fêtes Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 48 23 10

