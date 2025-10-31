Soirée Halloween Concert les Dés Accordés La Mousse qui tâche La Mousse qui tâche Millau
Soirée Halloween Concert les Dés Accordés La Mousse qui tâche La Mousse qui tâche Millau vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween Concert les Dés Accordés La Mousse qui tâche
La Mousse qui tâche 20 rue Droite Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée Halloween à La Mousse qui Tâche
Le vendredi 31 octobre, on vous attend pour une soirée monstrueusement festive !
Concert live avec Les Dés Accordés de 19h30 à 22h
Un cocktail SANS ALCOOLou une bière pression OFFERTE à toutes les personnes déguisées
Décorations terrifiantes au bar et en terrasse
Distribution de bonbons pour petits et grands toute la journée
Viens frissonner, t’ambiancer et partager un moment ensorcelant avec nous !
Rendez-vous à La Mousse qui Tâche Bar Cave à Bière, Millau .
La Mousse qui tâche 20 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie lamoussequitache12@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Halloween Concert les Dés Accordés La Mousse qui tâche Millau a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)