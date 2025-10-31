Soirée Halloween Concert les Dés Accordés La Mousse qui tâche La Mousse qui tâche Millau

La Mousse qui tâche 20 rue Droite Millau Aveyron

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween à La Mousse qui Tâche

Le vendredi 31 octobre, on vous attend pour une soirée monstrueusement festive !

Concert live avec Les Dés Accordés de 19h30 à 22h

Un cocktail SANS ALCOOLou une bière pression OFFERTE à toutes les personnes déguisées

Décorations terrifiantes au bar et en terrasse

Distribution de bonbons pour petits et grands toute la journée

Viens frissonner, t’ambiancer et partager un moment ensorcelant avec nous !

Rendez-vous à La Mousse qui Tâche Bar Cave à Bière, Millau .

La Mousse qui tâche 20 rue Droite Millau 12100 Aveyron Occitanie lamoussequitache12@gmail.com

