Soirée Halloween Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 18h, prenez garde !! Les enfants de Coulanges-Sur-Yonne et alentours viendront jeter des sorts dans les rues ! Départ de la mairie 18h15, goûter et verre de l’amitié offerts .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr

English : Soirée Halloween

German : Soirée Halloween

