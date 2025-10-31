Soirée Halloween Rue Charles de Gaulle Dabo
Soirée Halloween Rue Charles de Gaulle Dabo vendredi 31 octobre 2025.
Chasse aux bonbons à Hellert, Haselbourg et La Hoube à 16h30 puis soirée Halloween à la salle Hilaire de Hellert à partir de 18h30. Repas sur réservation (10€). Organisé par le Haseverein et l’AEPH au profit des écoles du RPI.Tout public
Rue Charles de Gaulle Hellert Salle Hilaire Dabo 57850 Moselle Grand Est
English :
Trick-or-treating in Hellert, Haselbourg and La Hoube at 4.30pm, followed by a Halloween party at Salle Hilaire de Hellert from 6.30pm. Meal on reservation (10?). Organized by Haseverein and AEPH to benefit RPI schools.
German :
Bonbonjagd in Hellert, Haselbourg und La Hoube um 16:30 Uhr, anschließend Halloween-Abend im Saal Hilaire in Hellert ab 18:30 Uhr. Essen auf Vorbestellung (10?). Organisiert vom Haseverein und der AEPH zugunsten der Schulen des RPI.
Italiano :
Dolcetto o scherzetto a Hellert, Haselbourg e La Hoube alle 16.30, seguito da una festa di Halloween presso la Salle Hilaire di Hellert dalle 18.30. Pasto su prenotazione (10?). Organizzata da Haseverein e AEPH a favore delle scuole RPI.
Espanol :
Truco o trato en Hellert, Haselbourg y La Hoube a las 16.30 h, seguido de una fiesta de Halloween en la Salle Hilaire de Hellert a partir de las 18.30 h. Comida previa reserva (10?). Organizado por el Haseverein y la AEPH en beneficio de las escuelas RPI.
