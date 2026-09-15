Informations pratiques

La Roche-Chalais

Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Soirée Halloween organisée par l’Amicale Laïque de La Roche Chalais à la salle de spectacle de 18h à 22h30.

Soirée Halloween organisée par l’Amicale Laïque de La Roche Chalais à la salle de spectacle de 18h à 22h30. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.lrc@gmail.com

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English : Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais

Halloween party organized by the Amicale La%EFque of La Roche Chalais at the theater from 6:00 p.m. to 10:30 p.m.

L’événement Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne