Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais La Roche-Chalais
samedi 31 octobre 2026 · La Roche-Chalais
Informations pratiques
La Roche-Chalais
Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 22:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Soirée Halloween organisée par l’Amicale Laïque de La Roche Chalais à la salle de spectacle de 18h à 22h30.
Soirée Halloween organisée par l’Amicale Laïque de La Roche Chalais à la salle de spectacle de 18h à 22h30. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.lrc@gmail.com
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English : Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais
Halloween party organized by the Amicale La%EFque of La Roche Chalais at the theater from 6:00 p.m. to 10:30 p.m.
L’événement Soirée Halloween de l’Amicale Laïque de La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-09-10 par Val de Dronne
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