Informations pratiques

Rodern

Soirée Halloween de Rodern

Centre du village Rodern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Dès la nuit tombée, la soirée Halloween des petits monstres de Rodern prendra place ! Défilé, chasse au trésor et restauration de prévus !

Dès la nuit tombée, le défilé des petits monstres d’Halloween de Rodern prendra place ! A la suite du défilé, partez à l’aventure à l’occasion d’une chasse au trésor. Puis pour réconforter les plus peureux d’entre vous une buvette et petite restauration est prévue ! .

Centre du village Rodern 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

As soon as night falls, the Rodern Little Monsters Halloween Party takes place! Parade, treasure hunt and catering on the menu!

L’événement Soirée Halloween de Rodern Rodern a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr