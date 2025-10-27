Soirée halloween dédiée aux enfants à la piscine George Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Soirée halloween dédiée aux enfants à la piscine George Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS lundi 27 octobre 2025.

Le programme

18h-19h : jeu aquatique à la recherche d’indices pour résoudre le mystère des bonbons

19h-19h45 : distribution des bonbons à l’accueil et petit goûter convivial

Activité réservée aux enfants de 6 à 11 ans. 30 places maximum.

Le 27 octobre, on frissonne à George Vallerey (20e) ! A l’occasion d’halloween, la piscine organise un après-midi chasse aux trésor !

Le lundi 27 octobre 2025

de 17h45 à 19h45

payant

Le tarif est de 2 euros à l’entrée (tarif baigneur). Les parents pourront également acheter des places pour accéder aux gradins et regarder ainsi leurs enfants durant l’animation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T18:45:00+01:00

fin : 2025-10-27T20:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T17:45:00+02:00_2025-10-27T19:45:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS