SOIRÉE HALLOWEEN DOMAINE DE LA TERRASSE Carbonne

SOIRÉE HALLOWEEN DOMAINE DE LA TERRASSE

18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 00:30:00

2025-10-31

Les portes des salles d’Escape Game du Domaine de la Terrasse s’ouvriront mais rien ne garanti que vous en ressortiez.

Soirée proposée par le Domaine de la Terrasse. 30 .

English :

The doors of the Domaine de la Terrasse Escape Game rooms will open, but there’s no guarantee that you’ll come out.

German :

Die Türen der Escape-Game-Räume der Domaine de la Terrasse werden sich öffnen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass Sie wieder herauskommen.

Italiano :

Le porte delle stanze del Domaine de la Terrasse Escape Game si apriranno, ma non è detto che ne uscirete.

Espanol :

Las puertas de las salas del Domaine de la Terrasse Escape Game se abrirán, pero no hay garantía de que salgas.

