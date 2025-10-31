Soirée Halloween ! Douzillac

Soirée Halloween ! Douzillac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween !

Salle des fêtes Douzillac Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez nombreux et déguisés !

Activités pour tout âge maquillage, jeux arcades…

Restauration et buvette sur place.

17h Jeu de piste en famille avec la complicité des habitants.

19h concours de déguisements enfants et adultes.

Et une boom d’enfer !

RDV salle des fêtes

Gratuit

APE Douzillac Isleco 06 38 75 33 66 .

Salle des fêtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 33 66

English : Soirée Halloween !

Come dressed up!

Activities for all ages: face painting, arcade games…

Food and refreshments on site.

5pm: Family treasure hunt with the help of local residents.

7pm: Costume contest for children and adults.

And one hell of a boom!

RDV salle des fêtes

Free

German : Soirée Halloween !

Kommt zahlreich und verkleidet!

Aktivitäten für alle Altersgruppen: Schminken, Arkadenspiele…

Essen und Trinken vor Ort.

17 Uhr: Schnitzeljagd für die ganze Familie mit Hilfe der Bewohner.

19 Uhr: Kostümwettbewerb für Kinder und Erwachsene.

Und ein höllischer Boom!

RDV Saal der Festlichkeiten

Kostenlos

Italiano :

Venite vestiti in modo elegante!

Attività per tutte le età: face painting, giochi arcade, ecc.

Cibo e bevande sul posto.

ore 17.00: caccia al tesoro per famiglie con l’aiuto degli abitanti della zona.

ore 19.00: concorso in maschera per bambini e adulti.

E un boom incredibile!

Sala del villaggio RDV

Gratuito

Espanol : Soirée Halloween !

¡Ven disfrazado!

Actividades para todas las edades: pintura de caras, juegos de arcade, etc.

Comida y refrescos in situ.

17.00 h: búsqueda del tesoro en familia con la ayuda de los vecinos.

19.00 h: concurso de disfraces para niños y adultos.

Y ¡un boom infernal!

Ayuntamiento de RDV

Gratis

