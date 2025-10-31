Soirée Halloween du Judo Club de Champagney La Filature Ronchamp

Soirée Halloween du Judo Club de Champagney

vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween du Judo Club de Champagney

La Filature, 20bis rue Paul Strauss, Ronchamp

18:00:00

Le Judo Club de Champagney organise une soirée Halloween à La Filature de Ronchamp.

Parcours de l’horreur est repas dansant, animé par Dj Nico.

Parcours de 18h à 23h

Élection du meilleur costume.

Tarif soirée + parcours = 3€ avec déguisement, 5€ sans déguisement.

Entrée simple parcours = 2€

Buvette et restauration

Réservation au 03 84 20 74 16 .

La Filature 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 74 16

