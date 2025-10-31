SOIRÉE HALLOWEEN Espondeilhan

SOIRÉE HALLOWEEN Espondeilhan vendredi 31 octobre 2025.

SOIRÉE HALLOWEEN

Espondeilhan Hérault

Chasse aux bonbons, repas partagé, boum et rires monstrueux ! Déguisements conseillés pour une soirée Halloween festive et familiale.

Dès 18h30, départ de la chasse aux bonbons, encadrée par les parents.

À 19h30, repas partagé à la salle des fêtes chacun apporte un plat à savourer ensemble.

Une buvette sera sur place pour se désaltérer.

Dès la nuit tombée, place à la boum d’Halloween musique endiablée, danses de zombies, rires et ambiance festive garantie !

Déguisements fortement recommandés pour les enfants… et les parents !

Une soirée conviviale, pleine de frissons et de bonne humeur, ouverte à toutes et tous ! .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77

English :

Trick-or-treating, a shared meal, a party and monstrous laughter! Costumes recommended for a festive, family-friendly Halloween evening.

German :

Süßigkeitenjagd, gemeinsames Essen, Party und monstermäßiges Gelächter! Verkleidungen werden für einen festlichen und familiären Halloween-Abend empfohlen.

Italiano :

Dolcetto o scherzetto, un pasto condiviso, una festa e tante mostruose risate! Si consiglia di travestirsi per una serata di Halloween festosa e familiare.

Espanol :

Truco o trato, una comida compartida, una fiesta y ¡muchas risas monstruosas! Le recomendamos que se disfrace para disfrutar de una noche de Halloween festiva y familiar.

