SOIRÉE HALLOWEEN Espondeilhan vendredi 31 octobre 2025.
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Chasse aux bonbons, repas partagé, boum et rires monstrueux ! Déguisements conseillés pour une soirée Halloween festive et familiale.
Dès 18h30, départ de la chasse aux bonbons, encadrée par les parents.
À 19h30, repas partagé à la salle des fêtes chacun apporte un plat à savourer ensemble.
Une buvette sera sur place pour se désaltérer.
Dès la nuit tombée, place à la boum d’Halloween musique endiablée, danses de zombies, rires et ambiance festive garantie !
Déguisements fortement recommandés pour les enfants… et les parents !
Une soirée conviviale, pleine de frissons et de bonne humeur, ouverte à toutes et tous ! .
Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77
English :
Trick-or-treating, a shared meal, a party and monstrous laughter! Costumes recommended for a festive, family-friendly Halloween evening.
German :
Süßigkeitenjagd, gemeinsames Essen, Party und monstermäßiges Gelächter! Verkleidungen werden für einen festlichen und familiären Halloween-Abend empfohlen.
Italiano :
Dolcetto o scherzetto, un pasto condiviso, una festa e tante mostruose risate! Si consiglia di travestirsi per una serata di Halloween festosa e familiare.
Espanol :
Truco o trato, una comida compartida, una fiesta y ¡muchas risas monstruosas! Le recomendamos que se disfrace para disfrutar de una noche de Halloween festiva y familiar.
