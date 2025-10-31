Soirée Halloween Piscine communautaire Étrépagny
Soirée Halloween Piscine communautaire Étrépagny vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Préparez-vous à une soirée Halloween terrifiante… mais amusante ! Plongez dans une eau chauffée à 29°C et profitez d’une ambiance effrayante pour fêter Halloween. Venez déguisés et préparez-vous à des surprises aquatiques tout en sécurité. Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte. .
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00
