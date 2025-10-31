Soirée Halloween Piscine communautaire Étrépagny

Soirée Halloween Piscine communautaire Étrépagny vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous à une soirée Halloween terrifiante… mais amusante ! Plongez dans une eau chauffée à 29°C et profitez d’une ambiance effrayante pour fêter Halloween. Venez déguisés et préparez-vous à des surprises aquatiques tout en sécurité. Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte. .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00

English : Soirée Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Halloween Étrépagny a été mis à jour le 2025-10-12 par Vexin Normand Tourisme