Soirée Halloween familiale Salle de la Cour Vair-sur-Loire

Soirée Halloween familiale Salle de la Cour Vair-sur-Loire vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween familiale

Salle de la Cour Rue du Port Arthur Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Vair-sur-Loire Basket vous invite à venir fêter Halloween en famille à la salle de La Cour, de 19h à minuit !

Au programme

Animations pour les enfants (0 à 14 ans)

Mini-disco

Concours de déguisements

Restauration et buvette sur place

Une soirée conviviale et festive, pensée pour les petits et grands, dans une ambiance 100% Halloween !

À noter cette soirée est réservée aux familles et aux enfants. Une soirée spéciale ados aura lieu le lendemain. .

Salle de la Cour Rue du Port Arthur Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 40 71 00 contact.vslb@gmail.com

English :

Vair-sur-Loire Basket invites you and your family to celebrate Halloween at the Salle de La Cour, from 7pm to midnight!

German :

Vair-sur-Loire Basket lädt Sie ein, mit Ihrer Familie von 19 Uhr bis Mitternacht in der Salle de La Cour Halloween zu feiern!

Italiano :

Vair-sur-Loire Basket invita voi e la vostra famiglia a festeggiare Halloween alla Salle de La Cour dalle 19.00 alle 24.00!

Espanol :

Vair-sur-Loire Basket le invita a usted y a su familia a celebrar Halloween en la Salle de La Cour de 19:00 a 24:00 horas

L’événement Soirée Halloween familiale Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis