AGENDA · Fouqueure
Soirée Halloween La ch’tite palisse Fouqueure
samedi 31 octobre 2026 · La ch'tite palisse · Fouqueure
Informations pratiques
Fouqueure
Soirée Halloween
La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Repas sur le thème de Halloween
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La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 29 01 dl83440@gmail.com
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English :
Halloween-Themed Meal
L’événement Soirée Halloween Fouqueure a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente