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AGENDA · Fouqueure

Soirée Halloween La ch’tite palisse Fouqueure

samedi 31 octobre 2026 · La ch'tite palisse · Fouqueure

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La ch'tite palisse
Adresse
1 chemin de la palisse brûlée
Ville
16140 Fouqueure
Département
Charente
Tarif
25 25 25

Fouqueure

Soirée Halloween

La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Repas sur le thème de Halloween
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La ch’tite palisse 1 chemin de la palisse brûlée Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 46 29 01  dl83440@gmail.com

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English :

Halloween-Themed Meal

L’événement Soirée Halloween Fouqueure a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente