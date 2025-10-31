Soirée Halloween Le Jalinier Jalesches
Soirée Halloween Le Jalinier Jalesches vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Le Jalinier 11 Lavaud Jalesches Creuse
Soirée à thème Halloween avec repas style Américain et jeux pour enfants
Vendredi 31 Octobre
18h30 à 21h30
!! Prix pour ceux qui viennent déguisés !!
–> Le jalinier .
Le Jalinier 11 Lavaud Jalesches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 40 40 lejalinier@gmail.com
