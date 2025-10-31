Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween Kaiflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Soirée Halloween Kaiflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween Kaiflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Venez célébrer Halloween au Kaiflo
Décorations, playlist, boissons et restauration spéciale Halloween!

Entrée libre.   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Celebrate Halloween at Kaiflo

German :

Feiern Sie Halloween im Kaiflo

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween a Kaiflo

Espanol :

Ven a celebrar Halloween en Kaiflo

L’événement Soirée Halloween Kaiflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis