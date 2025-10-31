Soirée Halloween Kaiflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Halloween Kaiflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween Kaiflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez célébrer Halloween au Kaiflo
Décorations, playlist, boissons et restauration spéciale Halloween!
Entrée libre. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Celebrate Halloween at Kaiflo
German :
Feiern Sie Halloween im Kaiflo
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween a Kaiflo
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en Kaiflo
L’événement Soirée Halloween Kaiflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis