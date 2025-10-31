Soirée Halloween La Réorthe
Soirée Halloween La Réorthe vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Place Paul Guinet La Réorthe Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween à la Classe du ô
Déguisés ou non, participez à la soirée d’Halloween avec son défilé en musique, son stand de maquillage et repartez avec plein de photos rigolotes .
Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Come celebrate Halloween at the Classe du ô
German :
Feiern Sie Halloween in der Classe du ô
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween alla Classe du ô
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en la Classe du ô
L’événement Soirée Halloween La Réorthe a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud