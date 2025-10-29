Soirée Halloween Lalinde

Soirée Halloween Lalinde mercredi 29 octobre 2025.

Soirée Halloween

Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Soirée spéciale HALLOWEEN de la médiathèque

– 20h/20h45 spectacle Complètement citrouillé par la compagnie Plume de l’arbre

– 20h45/23h ouverture de la médiathèque en nocturne avec possibilité d’emprunter et de rendre des documents + atelier créatif

Venez costumés ! .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

English : Soirée Halloween

German : Soirée Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée Halloween

L’événement Soirée Halloween Lalinde a été mis à jour le 2025-10-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides