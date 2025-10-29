Soirée Halloween Lalinde
Soirée Halloween Lalinde mercredi 29 octobre 2025.
Soirée Halloween
Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Soirée spéciale HALLOWEEN de la médiathèque
– 20h/20h45 spectacle Complètement citrouillé par la compagnie Plume de l’arbre
– 20h45/23h ouverture de la médiathèque en nocturne avec possibilité d’emprunter et de rendre des documents + atelier créatif
Venez costumés ! .
Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
English : Soirée Halloween
German : Soirée Halloween
Italiano :
Espanol : Soirée Halloween
L’événement Soirée Halloween Lalinde a été mis à jour le 2025-10-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides