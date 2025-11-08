Soirée Halloween Landes-Vieilles-et-Neuves
Soirée Halloween Landes-Vieilles-et-Neuves samedi 8 novembre 2025.
Soirée Halloween
Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves Seine-Maritime
Rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes de la commune des Landes-Vieilles-et-Neuve. Venez déguisé pour apporter votre touche personnelle à l’ambiance de cette soirée.
Menu adulte Apéritif choucroute ou/ sauté de porc à la tomate et sa garniture Fromage Dessert Café
Les membres du comité des fêtes vous attendent nombreux !!
Réservation jusqu’au 29/10/2025 Paiement à la réservation
Infos 06 47 34 62 34 06 88 25 05 72 07 87 17 89 80 .
Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 34 62 34
