SOIRÉE HALLOWEEN Le Collet-de-Dèze

SOIRÉE HALLOWEEN Le Collet-de-Dèze samedi 1 novembre 2025.

SOIRÉE HALLOWEEN

Salle des fêtes de l’Oseraie Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le comité des fêtes collétain vous concocte une soirée spéciale pour Halloween. Au programme apéro-rock, repas et bal dansant. Venez déguisés !

Le comité des fêtes collétain vous concocte une soirée spéciale pour Halloween !

Au programme

18h ouverture des portes

19h Apéro-rock avec le groupe Rock’n bogues

20h30 Repas (salade, tariflette, tarte aux pommes) réservation auprès de Théo au 06 95 29 40 02

22h Bal avec le DJ Cévennes animations

Venez déguisé et un verre vous sera offert ! .

Salle des fêtes de l’Oseraie Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 95 29 40 02

English :

The Collétain Festival Committee is planning a special Halloween evening. The program includes an aperitif, a meal and a dance. Come dressed up!

German :

Das Festkomitee von Collétain bereitet einen besonderen Halloween-Abend für Sie vor. Auf dem Programm stehen Apero-Rock, Essen und Tanz. Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Il comitato del festival di Collétain sta preparando una serata speciale per Halloween. Il programma prevede un aperitivo, un pasto e un ballo. Venite in maschera!

Espanol :

La comisión de fiestas de Collétain prepara una velada especial de Halloween. El programa incluye un aperitivo, una comida y un baile. ¡Ven disfrazado!

L’événement SOIRÉE HALLOWEEN Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2025-10-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère