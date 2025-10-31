Soirée Halloween The Roof Le Havre

Soirée Halloween The Roof Le Havre vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le 31 octobre à partir de 18h, la grimpe se transforme en expérience… Terriblement frissonnante. Déguisé ou un sort !

Tu oses grimper dans le noir ? Une ambiance 100% Halloween t’attend dans la salle !

– Bonbons, fantômes et prises ensorcelées…

– Élection du meilleur déguisement

– Distribution de bonbons (même aux adultes)

– Viens grimper, frissonner et t’éclater avec nous ! .

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

