Soirée Halloween Le Poët-Laval vendredi 31 octobre 2025.

Vieux village Le Poët-Laval Drôme

Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

RV à 18h au vieux village venez déambuler dans les ruelles
Jeu de piste organisé par tours de Jeux
Venez déguster la soupe du repas macabre
Vieux village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12  tourasse.myriam@orange.fr

English :

RV at 6pm in the old village come and stroll through the narrow streets
Treasure hunt organized by tours de Jeux
Come and taste the soup of the macabre meal

German :

RV um 18 Uhr im alten Dorf Kommen Sie und schlendern Sie durch die Gassen
Schnitzeljagd, organisiert von tours de Jeux
Kommen Sie und probieren Sie die Suppe des makabren Mahls

Italiano :

Appuntamento alle 18.00 nel borgo antico, venite a passeggiare per le stradine
Caccia al tesoro organizzata da Tours de Jeux
Venite a gustare la zuppa del pasto macabro

Espanol :

Cita a las 18h en el casco antiguo, venga a pasear por las callejuelas
Búsqueda del tesoro organizada por Tours de Jeux
Venga a degustar la sopa de la comida macabra

