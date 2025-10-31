Soirée Halloween Salle des Fêtes Longny les Villages
Soirée Halloween Salle des Fêtes Longny les Villages vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages Orne
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée Halloween avec petite restauration sur place. .
Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 38 40 73 79
