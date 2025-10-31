Soirée Halloween Salle des Fêtes Longny les Villages

Soirée Halloween Salle des Fêtes Longny les Villages vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages Orne

Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous propose une soirée Halloween avec petite restauration sur place. .

Salle des Fêtes NEUILLY SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 38 40 73 79

