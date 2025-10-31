Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween Lorris

Soirée Halloween

Soirée Halloween Lorris vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Lorris Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Soirée halloween
Soirée Halloween. Tirages de cartes , pendules. Cocktail mystique et collation. 30€/pers. réservations obligatoires. Places limitées. Costumes bienvenus. Tel 09 86 51 54 59 30  .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 86 51 54 59 

English :

Halloween party

German :

Halloween-Abend

Italiano :

Serata di Halloween

Espanol :

Noche de Halloween

L’événement Soirée Halloween Lorris a été mis à jour le 2025-10-18 par OT GATINAIS SUD