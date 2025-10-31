Soirée Halloween Lorris
Soirée Halloween. Tirages de cartes , pendules. Cocktail mystique et collation. 30€/pers. réservations obligatoires. Places limitées. Costumes bienvenus. Tel 09 86 51 54 59 30 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 86 51 54 59
English :
Halloween party
German :
Halloween-Abend
Italiano :
Serata di Halloween
Espanol :
Noche de Halloween
