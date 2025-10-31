Soirée Halloween Salle des fêtes Loupiac

Soirée Halloween Salle des fêtes Loupiac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Salle des fêtes 1 route de l’Eglise Loupiac Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez fêter Halloween à Loupiac !

Pour sa 5ème édition, l’association Les Loupiots (APE de l’école de Loupiac) vous convie à une chasse aux bonbons géante dans le bourg du village qui sera poursuivie par une soirée conviviale, gourmande et festive dans la salle des fêtes !

Le dîner vous sera proposé par le fameux traiteur Bruno Garabos, au menu velouté de citrouille, parmentier de confit de canard et sa petite salade fraîche. Un stand sucré vous tendra ensuite les bras pour le dessert.

Au programme

– 17H Top départ du cortège terrifiant pour la chasse aux bonbons à partir de la salle des fêtes

– 18H30 Apéritif à la salle des fêtes avec activité tatouages pailletés

– 19H30 Repas festif et dansant !

Événement ouvert à tous, petits et grands, Loupiacais ou non

N’hésitez pas à réserver vos repas via HelloAsso (voir QR code sur l’affiche) .

Salle des fêtes 1 route de l’Eglise Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 24 04 54

