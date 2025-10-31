Soirée Halloween Gite de la Porte Lurcy-Lévis
Soirée Halloween Gite de la Porte Lurcy-Lévis vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Gite de la Porte Domaine de la porte Lurcy-Lévis Allier
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Animée par un Dj avec en plus un karaoké ! Buvette sur place. Réservation conseillée.
Gite de la Porte Domaine de la porte Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 21 58
English :
Entertainment by a DJ, plus karaoke! Refreshments on site. Reservations recommended.
German :
Animiert von einem Dj mit zusätzlichem Karaoke! Erfrischungsgetränke vor Ort. Reservierung wird empfohlen.
Italiano :
Intrattenimento con DJ e karaoke! Bar per il ristoro in loco. Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Animación a cargo de un DJ y karaoke Bar de refrescos. Se recomienda reservar.
