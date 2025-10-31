Soirée Halloween Gite de la Porte Lurcy-Lévis

Soirée Halloween Gite de la Porte Lurcy-Lévis vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween

Gite de la Porte Domaine de la porte Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Animée par un Dj avec en plus un karaoké ! Buvette sur place. Réservation conseillée.

Gite de la Porte Domaine de la porte Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 21 58

English :

Entertainment by a DJ, plus karaoke! Refreshments on site. Reservations recommended.

German :

Animiert von einem Dj mit zusätzlichem Karaoke! Erfrischungsgetränke vor Ort. Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Intrattenimento con DJ e karaoke! Bar per il ristoro in loco. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Animación a cargo de un DJ y karaoke Bar de refrescos. Se recomienda reservar.

L’événement Soirée Halloween Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région