Soirée halloween

Salle des fête MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 14:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez célébrer Halloween avec les enfants du RPI Madiran Castelnau.

A partir de 17h, partez à la chasse aux bonbons avant de profiter, à 19h, d’une soirée tapas et d’une boom géante avec DJ !!

Tous les bénéfices seront reversées à la coopérative scolaire du RPI

.

Salle des fête MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 97 02 ce.0650720E@ac-toulouse.fr

English :

come and celebrate Halloween with the children of RPI Madiran Castelnau.

starting at 5pm, go trick-or-treating before enjoying a tapas evening at 7pm and a giant boom with DJ!

All proceeds go to the RPI school cooperative

German :

feiern Sie mit den Kindern des RPI Madiran Castelnau Halloween.

ab 17 Uhr können Sie auf Süßigkeitenjagd gehen, bevor Sie um 19 Uhr einen Tapas-Abend und einen Riesenboom mit DJ genießen können!

Alle Einnahmen gehen an die Schulkooperative des RPI

Italiano :

venite a festeggiare Halloween con i bambini della RPI Madiran Castelnau.

a partire dalle 17:00, fate dolcetto o scherzetto prima di godervi una serata di tapas alle 19:00 e un gigantesco boom con DJ!

Tutti i proventi saranno devoluti alla cooperativa scolastica RPI

Espanol :

ven a celebrar Halloween con los niños del RPI Madiran Castelnau.

a partir de las 17:00, salgan a pedir caramelos antes de disfrutar de una velada de tapas a las 19:00 ¡y de un boom gigante con DJ!

Toda la recaudación se destinará a la cooperativa escolar de RPI

L’événement Soirée halloween Madiran a été mis à jour le 2025-10-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65