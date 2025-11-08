Soirée halloween Salle des fête Madiran
Soirée halloween Salle des fête Madiran samedi 8 novembre 2025.
Soirée halloween
Salle des fête MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
–
Date :
Début : 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08 14:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Venez célébrer Halloween avec les enfants du RPI Madiran Castelnau.
A partir de 17h, partez à la chasse aux bonbons avant de profiter, à 19h, d’une soirée tapas et d’une boom géante avec DJ !!
Tous les bénéfices seront reversées à la coopérative scolaire du RPI
.
Salle des fête MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 97 02 ce.0650720E@ac-toulouse.fr
English :
come and celebrate Halloween with the children of RPI Madiran Castelnau.
starting at 5pm, go trick-or-treating before enjoying a tapas evening at 7pm and a giant boom with DJ!
All proceeds go to the RPI school cooperative
German :
feiern Sie mit den Kindern des RPI Madiran Castelnau Halloween.
ab 17 Uhr können Sie auf Süßigkeitenjagd gehen, bevor Sie um 19 Uhr einen Tapas-Abend und einen Riesenboom mit DJ genießen können!
Alle Einnahmen gehen an die Schulkooperative des RPI
Italiano :
venite a festeggiare Halloween con i bambini della RPI Madiran Castelnau.
a partire dalle 17:00, fate dolcetto o scherzetto prima di godervi una serata di tapas alle 19:00 e un gigantesco boom con DJ!
Tutti i proventi saranno devoluti alla cooperativa scolastica RPI
Espanol :
ven a celebrar Halloween con los niños del RPI Madiran Castelnau.
a partir de las 17:00, salgan a pedir caramelos antes de disfrutar de una velada de tapas a las 19:00 ¡y de un boom gigante con DJ!
Toda la recaudación se destinará a la cooperativa escolar de RPI
