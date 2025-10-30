Soirée Halloween Marcilly-en-Villette

jeudi 30 octobre 2025.

Soirée Halloween

Route d'Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 16:00:00

fin : 2025-10-30 21:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Soirée Halloween à Marcilly-en-Villette ! Petits monstres, sorcières et fantômes, préparez-vous…

L’Association des Parents Investis Api Marcilly vous invite à une soirée d’Halloween pleine de rires, de frissons et de gourmandises !

Soirée Halloween à Marcilly-en-Villette !

Jeudi 30 octobre 2025

De 16h00 à 21h00

Salle Chantaloup • Marcilly-en-Villette

Petits monstres, sorcières et fantômes, préparez-vous…

L’Association des Parents Investis Api Marcilly vous invite à une soirée d’Halloween pleine de rires, de frissons et de gourmandises !

Au programme

Ateliers créatifs pour petits et grands

Pesée de citrouille

Espace photo pour immortaliser vos plus beaux costumes

Animation musicale pour danser jusqu’à la lune

Projection du film d’animation Coco

Et bien sûr… un espace restauration sucré/salé pour se régaler entre deux frayeurs !

Infos pratiques

Entrée

2 € par enfant (gratuit pour les moins de 3 ans)

1 € par adulte 2 .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Halloween party at Marcilly-en-Villette! ?? Little monsters, witches and ghosts, get ready?

The Association des Parents Investis Api Marcilly invites you to a Halloween evening full of laughter, thrills and treats! ??

German :

Halloween-Abend in Marcilly-en-Villette !?? Kleine Monster, Hexen und Gespenster, macht euch bereit!

Die Association des Parents Investis Api Marcilly lädt Sie zu einem Halloween-Abend voller Lachen, Gruseln und Leckereien ein!?

Italiano :

Festa di Halloween a Marcilly-en-Villette! Piccoli mostri, streghe e fantasmi, preparatevi?

L’Associazione Genitori Investitori Api Marcilly vi invita a una serata di Halloween piena di risate, brividi e dolcetti

Espanol :

¡Fiesta de Halloween en Marcilly-en-Villette! Pequeños monstruos, brujas y fantasmas, ¿preparaos?

La Association des Parents Investis Api Marcilly te invita a una velada de Halloween llena de risas, emociones y golosinas?

