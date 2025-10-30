Soirée Halloween Marcilly-en-Villette
Soirée Halloween Marcilly-en-Villette jeudi 30 octobre 2025.
Soirée Halloween
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 16:00:00
fin : 2025-10-30 21:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Soirée Halloween à Marcilly-en-Villette ! Petits monstres, sorcières et fantômes, préparez-vous…
L’Association des Parents Investis Api Marcilly vous invite à une soirée d’Halloween pleine de rires, de frissons et de gourmandises !
Soirée Halloween à Marcilly-en-Villette !
Jeudi 30 octobre 2025
De 16h00 à 21h00
Salle Chantaloup • Marcilly-en-Villette
Petits monstres, sorcières et fantômes, préparez-vous…
L’Association des Parents Investis Api Marcilly vous invite à une soirée d’Halloween pleine de rires, de frissons et de gourmandises !
Au programme
Ateliers créatifs pour petits et grands
Pesée de citrouille
Espace photo pour immortaliser vos plus beaux costumes
Animation musicale pour danser jusqu’à la lune
Projection du film d’animation Coco
Et bien sûr… un espace restauration sucré/salé pour se régaler entre deux frayeurs !
Infos pratiques
Entrée
2 € par enfant (gratuit pour les moins de 3 ans)
1 € par adulte 2 .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Halloween party at Marcilly-en-Villette! ?? Little monsters, witches and ghosts, get ready?
The Association des Parents Investis Api Marcilly invites you to a Halloween evening full of laughter, thrills and treats! ??
German :
Halloween-Abend in Marcilly-en-Villette !?? Kleine Monster, Hexen und Gespenster, macht euch bereit!
Die Association des Parents Investis Api Marcilly lädt Sie zu einem Halloween-Abend voller Lachen, Gruseln und Leckereien ein!?
Italiano :
Festa di Halloween a Marcilly-en-Villette! Piccoli mostri, streghe e fantasmi, preparatevi?
L’Associazione Genitori Investitori Api Marcilly vi invita a una serata di Halloween piena di risate, brividi e dolcetti
Espanol :
¡Fiesta de Halloween en Marcilly-en-Villette! Pequeños monstruos, brujas y fantasmas, ¿preparaos?
La Association des Parents Investis Api Marcilly te invita a una velada de Halloween llena de risas, emociones y golosinas?
L’événement Soirée Halloween Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2025-10-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN