Soirée Halloween Montournais vendredi 31 octobre 2025.

15 Lieu-dit La Jarrie Montournais Vendée

Tarif : – –

Date :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-01 22:00:00
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-01 22:00:00

Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01

Florian et Kévin vous attendent pour fêter Halloween dans leur jardin !
Comme chaque année, découvrez le jardin de 1 200m² décoré pour l’occasion.
Florian et Kévin vous invitent à venir déguisés pour profiter de cette édition 2025.

Participation libre.   .

15 Lieu-dit La Jarrie Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 01 79 57 

English :

Florian and Kévin invite you to celebrate Halloween in their garden!

German :

Florian und Kévin erwarten Sie, um Halloween in ihrem Garten zu feiern!

Italiano :

Florian e Kévin vi aspettano per festeggiare Halloween nel loro giardino!

Espanol :

Florian y Kévin te esperan para celebrar Halloween en su jardín

