Soirée Halloween Montournais
Soirée Halloween Montournais vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
15 Lieu-dit La Jarrie Montournais Vendée
Tarif : – –
Date : 2025-10-31
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-01 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01
Florian et Kévin vous attendent pour fêter Halloween dans leur jardin !
Comme chaque année, découvrez le jardin de 1 200m² décoré pour l’occasion.
Florian et Kévin vous invitent à venir déguisés pour profiter de cette édition 2025.
Participation libre. .
15 Lieu-dit La Jarrie Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 01 79 57
English :
Florian and Kévin invite you to celebrate Halloween in their garden!
German :
Florian und Kévin erwarten Sie, um Halloween in ihrem Garten zu feiern!
Italiano :
Florian e Kévin vi aspettano per festeggiare Halloween nel loro giardino!
Espanol :
Florian y Kévin te esperan para celebrar Halloween en su jardín
L’événement Soirée Halloween Montournais a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges