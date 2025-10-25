Soirée Halloween Muhlbach-sur-Bruche
Soirée Halloween Muhlbach-sur-Bruche samedi 25 octobre 2025.
Soirée Halloween
Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin
Samedi 2025-10-25 19:30:00
2025-10-25
Festi’vallée organise sa 4eme soirée Halloween ! Venez nombreux vous faire peur, concours de costumes organisé pour l’occasion ! Concours de costumes les trois plus beaux dans chaque catégories (enfants, -10 ans et adultes) seront récompensés ! Soirée animée par le DJ Sebastien FAURE Events. .
Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 67 77 42 festivalleemuhlbach@gmail.com
