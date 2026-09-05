Informations pratiques

Muhlbach-sur-Bruche

Soirée Halloween

Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Festi’vallée organise sa 4eme soirée Halloween ! Venez nombreux vous faire peur, concours de costumes organisé pour l’occasion ! Concours de costumes : les trois plus beaux dans chaque catégories (enfants, -10 ans et adultes) seront récompensés ! Soirée animée par le DJ Sebastien FAURE Events. .

Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 67 77 42 festivalleemuhlbach@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Halloween Muhlbach-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche