Soirée Halloween Muhlbach-sur-Bruche
samedi 24 octobre 2026 · Muhlbach-sur-Bruche
Informations pratiques
Muhlbach-sur-Bruche
Soirée Halloween
Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Festi’vallée organise sa 4eme soirée Halloween ! Venez nombreux vous faire peur, concours de costumes organisé pour l’occasion ! Concours de costumes : les trois plus beaux dans chaque catégories (enfants, -10 ans et adultes) seront récompensés ! Soirée animée par le DJ Sebastien FAURE Events. .
Rue du Stade Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 67 77 42 festivalleemuhlbach@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Halloween Muhlbach-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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