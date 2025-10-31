Soirée Halloween Murder Party Châteauroux

19 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’association Japan Châteauroux vous propose une murder party à l’occasion d’Halloween ! Sculpture de citrouille 5€ supplémentaire pour la citrouille, gratuit si vous emmenez votre propre citrouille. Murder Party 1928, le Cirque Yoruneko s’est installé près de la forêt de Aokigami.

La rumeur raconte que le terrain ,où se dresse le chapiteau depuis deux semaines, est maudit car les âmes des personnes disparues en forêt y erreraient encore.La veille de la dernière représentation, le directeur a été retrouvé mort, poignardé dans sa caravane.

Tout le cirque sombre dans la panique les fantômes se vengent-ils ? Ou est-ce un meurtre bien humain ? Ce qui est certain, c’est que le meurtrier fait partie de la troupe.

Autres activités

atelier maquillage faites-vous maquiller gratuitement (pour petit et pour plus grand), boissons mystères au gout tantôt délicieux…tantôt pas…

boites mystères, saurez-vous déterminer juste au touché ce qu’il y a dedans…

Lancé de balles mortelles (enfin pour les personnages d’animé ayant fini en donuts qui servent de cible). 5 .

19 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 18 02 42 47

English :

The Japan Châteauroux association invites you to a Halloween murder party! Pumpkin carving: 5? extra for the pumpkin, free if you bring your own. Murder Party: 1928, Cirque Yoruneko set up shop near Aokigami forest.

German :

Die Japan Chateauroux Association bietet Ihnen eine Murder Party zu Halloween! Kürbisschnitzen: 5? extra für den Kürbis, kostenlos, wenn Sie Ihren eigenen Kürbis mitbringen. Murder Party: 1928 ließ sich der Yoruneko-Zirkus in der Nähe des Aokigami-Waldes nieder.

Italiano :

L’associazione Japan Châteauroux organizza un murder party per Halloween! Intaglio di zucche: 5? in più per la zucca, gratis se si porta la propria zucca. Festa dell’omicidio: 1928, il circo Yoruneko allestito vicino alla foresta di Aokigami.

Espanol :

La asociación Japan Châteauroux organiza una fiesta de asesinatos por Halloween Tallado de calabazas: 5? extra por la calabaza, gratis si traes tu propia calabaza. Fiesta del asesinato: 1928, el circo Yoruneko se instala cerca del bosque de Aokigami.

